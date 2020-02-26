flash - Son Dakika

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12 dakika önce

Flash Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.


Altuğ Verdi, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:27 Kaynak: DHA
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