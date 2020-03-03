flash! - Son Dakika

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Karaköy'de ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşiyle ilgili yürütülen soruşturmada da takipsizlik kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:58 Kaynak: DHA
Karaköy'de ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşiyle ilgili yürütülen soruşturmada da takipsizlik kararı verildi
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