flash! - Son Dakika

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6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası.. Savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği...

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası.. Savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika  önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi.


Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:24 Kaynak: DHA
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