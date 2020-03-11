flash! - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası.. Savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği...
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:24 Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası.. Savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi.
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