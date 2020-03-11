flash! - Son Dakika

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6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası.. Savcılığa ulaşan ön rapordan, "Taksi yolu civarında manuel frenleme yapılmadığından 6 saniye boyunca hava aracının hızında yavaşlama yönünde değişiklik meydana gelmemiş; hemen akabinde ivedilikle frenleme başlatılmış, pist sonuna kadar bu şekilde devam.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası.. Savcılığa ulaşan ön rapordan, "Taksi yolu civarında manuel frenleme yapılmadığından 6 saniye boyunca hava aracının hızında yavaşlama yönünde değişiklik meydana gelmemiş; hemen akabinde ivedilikle frenleme başlatılmış, pist sonuna kadar bu şekilde devam edilmiştir"


Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:31 Kaynak: DHA
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