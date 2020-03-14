flash - Son Dakika

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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararı alındığı öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:59 Kaynak: DHA
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