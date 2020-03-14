flash - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:59 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararı alındığı öğrenildi.
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