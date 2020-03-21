flash - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı