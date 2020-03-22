Flash! - Son Dakika

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6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu zorlu süreci inşallah hep birlikt atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu zorlu süreci inşallah hep birlikt atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:14 Kaynak: DHA
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