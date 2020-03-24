flash - Son Dakika

flash
6 saat önce
Ankara'da yaşlı bir kişiyi videoya alıp korkutan M.T.E.'ye 15 gün ev hapis ve salgından sonra haftada iki gün huzurevini ziyaret etme cezası verildi.
Ankara'da yaşlı bir kişiyi videoya alıp korkutan M.T.E.'ye 15 gün ev hapis ve salgından sonra haftada iki gün huzurevini ziyaret etme cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:19 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu