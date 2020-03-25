flash! - Son Dakika

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6 saat önce
flashBağcılar'da yaşlı bir kişiye maske takıp kolonya döken kişiye, 14 gün ev hapsi ile koronavirüs salgınının ardından 15 gün süreyle en yakın huzurevine haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi.
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Bağcılar'da yaşlı bir kişiye maske takıp kolonya döken kişiye, 14 gün ev hapsi ile koronavirüs salgınının ardından 15 gün süreyle en yakın huzurevine haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:12 Kaynak: DHA
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