flash - Son Dakika

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6 saat önce
Flash!Video konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi.
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Video konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi. Zirve 2 saat 20 dakika sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:24 Kaynak: DHA
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