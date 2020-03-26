flash - Son Dakika

Video konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi. Zirve 2 saat 20 dakika sürdü.

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