flash - Son Dakika

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Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerler 14 günlük karantina uygulamasına uygun şekilde celp ve terhis sisteme göre uyulacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerler 14 günlük karantina uygulamasına uygun şekilde celp ve terhis sisteme göre uyulacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:20 Kaynak: DHA
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