flash! - Son Dakika

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6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durulmuştur.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durulmuştur
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:20 Kaynak: DHA
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