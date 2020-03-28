flash - Son Dakika

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Vali Yerlikaya: Havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 29.03.2020 tarihi ve saat 06: 00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır.