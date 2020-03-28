Flash! - Son Dakika

Flash!
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:34 Kaynak: DHA
Son Dakika Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı