flash! - Son Dakika

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6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:53 Kaynak: DHA
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