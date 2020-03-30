flash - Son Dakika

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6 saat önce
Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızın acil olmadığı sürece hastanelere gitmemelerini istiyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızın acil olmadığı sürece hastanelere gitmemelerini istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:54 Kaynak: DHA
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