flash - Son Dakika

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6 saat önce
Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz bize yeteriz Türkiyem' adlı yardım kampanyası başlatıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz bize yeteriz Türkiyem' adlı yardım kampanyası başlatıyoruz. 7 aylık maaşımı bağışlayarak kampanyayı başlatıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:06 Kaynak: DHA
Son Dakika Antalya Valisi Karaloğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek