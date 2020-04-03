flash - Son Dakika

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Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu gece yarısı itibariyle ülkemizin 30 büyükşehir ile Zonguldak ilimize araç giriş çıkışına kapatıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu gece yarısı itibariyle ülkemizin 30 büyükşehir ile Zonguldak ilimize araç giriş çıkışına kapatıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:21 Kaynak: DHA
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