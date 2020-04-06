flash - Son Dakika

flash
6 saat önce
Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı alanı ile Sancaktape'deki havaalanı kısmını da bin odalı hastane yapıyoruz.
Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı alanı ile Sancaktape'deki havaalanı kısmını da bin odalı hastane yapıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:03 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu