flash - Son Dakika

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6 saat önce
İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu'nun istifasına dair Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumuna ilişkin İletişim Başkanlığından birazdan bir açıklama yapılacaktır.
İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu'nun istifasına dair Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumuna ilişkin İletişim Başkanlığından birazdan bir açıklama yapılacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:42 Kaynak: DHA
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