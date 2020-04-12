flash - Son Dakika

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6 saat önce
Flasİletişim Başkanlığı: Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.
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İletişim Başkanlığı: Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:49 Kaynak: DHA
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