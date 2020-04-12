flash - Son Dakika

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6 saat önce
İletişim Başkanlığı: Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.
İletişim Başkanlığı: Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.
İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:50 Kaynak: DHA
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