flash - Son Dakika

İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, Koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilerimize oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.

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