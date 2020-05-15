flash! - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.