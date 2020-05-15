flash! - Son Dakika

flashCumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
flash
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
15.05.2020 21:25:16. #1.13#