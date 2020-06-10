flash - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafaları yapışık olarak dünyaya gelen ve Londra'da gerçekleştirilen ameliyatın ardından Türkiye'ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası Ömer Evrensel ve annesi Fatma Evrensel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.