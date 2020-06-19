flash - Son Dakika

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Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısındaki haçı söktüğü iddiası ile tutuklu bulunan Mazlum S. hakkında, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısındaki haçı söktüğü iddiası ile tutuklu bulunan Mazlum S. hakkında, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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