flash - Son Dakika

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısındaki haçı söktüğü iddiası ile tutuklu bulunan Mazlum S. hakkında, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.
Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısındaki haçı söktüğü iddiası ile tutuklu bulunan Mazlum S. hakkında, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.
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19.06.2020 15:15:53. #1.13#