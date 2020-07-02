flash! - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlara ilgili İstanbul'da adliyeye gönderilen şüphelilerden biri tutuklama, diğeri ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevkedildi.