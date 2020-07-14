flash! - Son Dakika

flaş İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen Man Adası davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 197 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.
İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen Man Adası davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 197 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.
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14.07.2020 23:09:34. #1.13#