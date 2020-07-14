flash! - Son Dakika

İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen Man Adası davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 197 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı

Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek