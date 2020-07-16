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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeni açılan diğer davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeni açılan diğer davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel flash - Son Dakika

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Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
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15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
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