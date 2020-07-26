flash - Son Dakika

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Görüşmede, Mahmud Abbas, Ayasofya Camii'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, Cumhurbaşkanı Edoğan ve Türk milletine tebriklerini iletti. Abbas, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.