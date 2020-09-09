flash - Son Dakika

MİT şehidinin ifşa edilmesine ilişkin davada karar: Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'a 3 yıl 9 ay, Murat Ağirel ve Ferhat Çelik ve Aydın Keser'e 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci beraat ederken, aralarında Barış Pehlivan'in da olduğu 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.