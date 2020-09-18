(YENİDEN)İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kademeli mesai açıklaması - Son Dakika

(YENİDEN)İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kademeli mesai açıklaması

Burçak BOZKUŞ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesaiyle ilgili basın toplantı düzenledi.

(YENİDEN)İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kademeli mesai açıklaması, System.String[]

Burçak BOZKUŞ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesaiyle ilgili basın toplantı düzenledi. Yerlikaya, "Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu değil, mutlaka özel sektöründe kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı görüş birliğine varılmıştır" dedi

"BUGÜN BU SAYININ 4,1 MİLYON SEVİYELERİNE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Tüm insanlığı  tehdit eden Koronavirüs Salgınına karşı toplum sağlığımızı korumak için ülkemizde ve İstanbul'da büyük bir mücadele veriliyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere; toplumun her kesimi büyük bir fedakarlık ve özveri gösteriyor, bu virüsü yenebilmek için gayret ediyoruz. İstanbul'da Koronavirüs önlemlerinin etkin şekilde uygulanması noktasında; valiliğimiz koordinasyonunda  tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek odalarımız, sendikalarımız,  sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımız ile  güzel bir işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz. Ülkemizin,  sanayi, ticaret  ve  çalışma hayatımızın en büyük gücü  İstanbulumuzda, Haziran sonu itibariyle toplam 5 milyon 225 bin 983 çalışanımız var.  Büyükşehir İETT verilerine göre;  Pandemi öncesinde ulaşımda günlük yolcu sayımız, yaklaşık 7,6 milyon. Bugün bu sayının 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz.  İstanbulda hepimizin bildiği gibi toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı, iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07.00 ile 09.00  İkincisi de Akşam 17.00 - 20.00 saatleri arası"

"ÖĞRENCİLERİMİZ  PAZARTESİ GÜN 09.00'DA  DERS BAŞI YAPACAKLAR" "Bütün çalışmalarımızın  tek amacı var. Bu yoğun  zaman dilimlerinde yani pik saatlerde hemşehrilerimizi; duraklarda, istasyonlarda ve  toplu taşıma araçlarında, salgın riskinden korumak.  Dün yaptığımız,  İl Pandemi Kurulu toplantısında  toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için, sadece kamu sektörü değil, mutlaka  özel sektörün de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır"

"Kamudaki mesai saatlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 1- Resmi ve özel olmak üzere İlkokul 1. Sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi (anasınıfı) öğrencilerimiz, ayrıca özel eğitim okullarımızın da anasınıfı ve 1. sınıflarındaki öğrencilerimiz i21 Eylül, yani Pazartesi günü sabah 09.00'da, ikinci hafta ise 09.30'da ders başı yapacaklar.

2-  28 Eylül 2020 tarihinden itibaren; Vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz  ile  İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00'de başlayıp Kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edecekler. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 - 16.30,  Sağlık Teşkilatımız saat 08.30 - 16.30. Diğer tüm kamu kurum  ve kuruluşlarımızda 09.00 - 16.30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır"

"İŞ DÜNYAMIZIN TEMSİLCİLERİYLE HEP BİRLİKTE  SAATLERİ SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ"

"Sanayi sektöründe çalışan kardeşlerimizin mesai başlangıç  ve  bitiş saatleriyle ilgili olarak; İş dünyamızın temsilcileri; Ticaret Odamız,  Sanayi Odamız, Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası, Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği, TÜSİAD, TİM, MÜSİAD, ASKON, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK ve TİSK başta olmak üzere işçi ve işveren sendikalarımız, OSB Yönetimleri, Küçük Sanayi Sitelerinin Yönetimleri, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve diğer kesimlerle toplantılar yaptık.Niçin bu toplantıları yapıyoruz? Dünyanın  14. büyük metropolü İstanbul'da hemşehrilerimizin salgından korunması noktasında yaptığımız tespitlerde şunu açıkça ifade etmeliyim. Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler, kademeli mesaiye geçişin çok gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Net ifade edeyim. Bu konuda bir uzlaşı sağlanmıştır.  Toplantılarımıza katılan iş dünyamızın temsilcilerine, gösterdikleri anlayış ve işbirliği için teşekkür ediyorum.  Saatlerin netleştirilmesi ve toplu ulaşım sektörünün hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.  Çalışmalar tamamlandığında iş dünyamızın temsilcileriyle hep birlikte  bu saatleri sizlerle paylaşacağız"


İstanbul Valisi, Sahil Güvenlik, Jandarma, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (YENİDEN)İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kademeli mesai açıklaması - Son Dakika

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