Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Demiryolu Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Uzaydaki 3 haberleşme uydumuza ek olarak Türksat5A'yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci Garı'nda düzenlenen 'Türk Demiryolu Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin ilk oturumunda konuşan Karaismailoğlu, "Uzaydaki 3 haberleşme uydumuza ek olarak Türksat5A'yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz. Türksat 5B, 2021'in ikinci çeyreğinde; ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A'da 2022'de fırlatılacak. Bu şekilde uzaydaki yörünge haklarımızla yayıncılık ve internet erişiminde de söz sahibi olmaya devam edeceğiz" dedi.

"HAVAYOLUNU HALKIN YOLU YAPTIK"Karaismailoğlu, "Tarihi ve kültürel mirasımızın en güzel örneklerinden olan Sirkeci Garı'nda, Bakanlığımız tarafından düzenlenen 'Türk Demiryolu Zirvesi' vesilesi ile sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. 18 yıldır ulaştırma ve haberleşme alanında büyük bir atılım gerçekleştirerek ülkemizin bütünsel kalkınma hedeflerine katkıda bulunuyoruz. Milli bağımsızlığımızın güçlü bir milli ekonomiden geçtiğini unutmadan, ekonomi hedeflerimize destek verecek bir ulaşım sistemi inşa ediyoruz. Bu zaman zarfında ülkemizi kara, hava, demir ve denizyollarıyla birlikte bilişim sektöründe kat be kat ileriye taşımış olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Gerçekleştirdiğimiz hizmetleri kısaca özetlersek; Bölünmüş yol uzunluğumuzu, 6 bin 100 kilometreden 27 bin 700 kilometrenin üzerine, bölünmüş yollarla bağlanan il sayımızı 6'dan 77'ye çıkardık. 2003 öncesi bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 325 kilometreye çıkardık. 2003'te 26 olan aktif havalimanı sayımız, son 18 yılda 56'ya ulaştı. Havayolunu halkın yolu yaptık. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında, havadaki gücümüzü perçinleyeceğiz." diye konuştu.

- İstanbul