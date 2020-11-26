Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız" - Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız"

26.11.2020 20:36
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız

Erciyes Üniversitesi, Koronavirüs, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: 'COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız' - Son Dakika


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