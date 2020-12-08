Bilirkişi raporuna giren yangının çıkış nedeniyle ilgili fotoğraflar...
Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA - TARİHİ Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi. Yangında kasıt olmadığı belirtilen raporda, eskimiş elektrik sistemini denetlemeyen vakıf yönetimi, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermediği için kusurlu bulundu.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › VANİKÖY CAMİİ'NDEKİ YANGINLA İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU: VAKIF YÖNETİMİ KUSURLU (1) - Son Dakika