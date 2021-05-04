Flash streamer teknolojisi havadaki partikülleri yüzde 99,9 oranında temizliyor - Son Dakika

Flash streamer teknolojisi havadaki partikülleri yüzde 99,9 oranında temizliyor

04.05.2021 09:13
Flash streamer teknolojisi havadaki partikülleri yüzde 99,9 oranında temizliyor, System.String[]

Daikin'in flash streamer teknolojisi ile üretilmiş olan patentli özel filtre ve hava temizleme teknolojileri havadaki partikülleri yüzde 99,9 oranında temizliyor.

Daikin'in flash streamer teknolojisi ile üretilmiş olan patentli özel filtre ve hava temizleme teknolojileri havadaki partikülleri yüzde 99,9 oranında temizliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin uzmanları, pencere açılarak havalandırma yapılamadığı takdirde sürdürülebilir taze hava sağlayan cihazlar yardımıyla havalandırılma yapılmasının, klima bakımlarının gerekliliğinin altını çiziyor.

Sağlıklı bir iç ortam için doğru hava hareketinin önemini belirten Daikin uzmanları, salgın sürecini de dikkate alarak virüs ve bakterilere karşı alınabilecek tedbirler arasında mekanların sık sık havalandırılması gerektiğine dikkati çekiyor.

Ev veya ofislerdeki klimaların yılda en az 1 kez bakımının yapılmasının, cihazların performansı ve enerji tasarrufu açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Daikin uzmanları, bakımların uzman yetkili servisler tarafından yapılması gerektiğini belirtiyor.

Klimaların yılda en az 1 kere rutin bakımının yapılması, cihazın verimli şekilde çalışmasına olanak verirken bir dizi avantajı da beraberinde getiriyor.

Filtresi tıkalı klimaların performansının düştüğünü kaydeden Daikin uzmanları, böyle bir durumda cihazın kullandığı elektrikle doğru orantılı olarak ısıtma/soğutma yapamayacağını, bunun da yüksek elektrik faturası anlamına geldiğini belirtiyor.

"Daikin Ar-Ge ekibi, ileri teknolojilerle sürekli çözüm üretiyor ve geliştirmeler yapıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Satış Danışmanlık Departman Müdürü Turgay Yay, şunları kaydetti:

"Daikin Ar-Ge ekibi, uzun yıllardır satış ekibimiz aracılığıyla bizlere gelen müşteri taleplerini ve geri bildirimlerini baz alarak ileri teknolojilerle sürekli çözüm üretiyor ve geliştirmeler yapıyor. Örneğin; evlerdeki Daikin cihazlarında 2 kademeli filtremiz var. Bunlar titanyum apatit ve flash stream teknolojileri. Oldukça gelişmiş filtrasyon prosesi sayesinde havayla taşınan yüzde 99'a varan bakteri, mantar, küf gibi askıdaki partikülleri tutuyor ve gideriyorlar. Flash stream teknolojisi, evde ve ofislerde kullandığımız hava temizleme cihazlarımızda yaygın olarak kullandığımız filtre kademesi. Virüsler ona yönleniyor, o da hapsediyor.

Ürünlerimizde akıllı göz sistemlerimiz var. Bu sistem ile oda içerisindeki hava dağılımı insanların üzerine üflenmiyor; insanların üzerinden dolaylı olarak geçiyor. Daha konforlu bir hava ile klimatize edilmiş oluyorlar. Varlık sensörümüz, içeride kimse yoksa klimayı bekleme konumunda çalıştırıyor. Nem konusunda Ururu Sarara klimalarımız çok gelişmiş. Dünyada hava temizleme teknolojisi ile taze hava seçeneğini bir arada sunabilen tek klima. Cihaz hem taze hava veriyor hem de oda içinde virüs seyreltisini azaltıyor. Bu özellikler birçok ticari klimamızda da var. Elbette pandemi süreciyle birlikte hem cihazlar hem sistemler yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Biz Daikin olarak ürün gamı çok geniş olan markalardan biriyiz. Bu anlamda Ar-Ge'miz sektöre de yön verecek geliştirmeler yapmaya devam edecek."

Aktaş Klinik Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Engin Aktaş ise klimaların hayat konforunu artırdığını ancak gerekli periyodik bakım ve özel temizlikleri yapılmadığı takdirde sağlığı tehdit eder duruma geldiğini belirtti.

Aktaş, güvenli klima kullanımının tek yolunun, düzenli klima temizliği olduğunu kaydetti.

Klimaların hayat konforunu artırdığını ancak gerekli periyodik bakım ve özel temizlikleri yapılmadığı takdirde sağlığımızı tehdit eder duruma geldiğini kaydeden Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenli klima kullanımının tek yolu, klimanızın düzenli temizliğinin yapılmasıdır. Temizlenmeyen klimalarda üreyen küf mantarları, her çalıştırıldığında ortama dağılarak solunum yoluyla vücudumuza girer. Bunun sonucu olarak alerjik burun, sinüs hastalıkları, alerjik astım, daha çok farenjit gibi boğaz enfeksiyonları ve özellikle çocuklarda kuru öksürük ve bazen nefes darlığıyla seyreden alt hava yolu hastalıkları geliştirebilir. Uygun temizliği yapılmayan klimalarda üreyen bir başka mikroorganizma da bakterilerdir. Bu bakteriler boğaz, sinüs ve akciğerlerde enfeksiyon yaratabilir ama özellikle klima ortamında üreyebilen legionella pneumophila olarak adlandırılan bakterinin neden olduğu Lejyoner Hastalığı, akciğerde zatürreye neden olur ve oldukça ciddi seyreden bir hastalıktır. Klimanın rutin temizlik ve bakımı yapılarak bu risklerin önüne geçilebilir."

7M Hastanesi'nden Dr. Fatma Sungur Toksoy da klimaların temizliği iyi yapılmazsa ve iyi dezenfekte edilmezse lejyoner hastalığına sebep olan legionella pneumophila ve başka bakterilerin gelişebileceğini belirtti.

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Flash streamer teknolojisi havadaki partikülleri yüzde 99,9 oranında temizliyor - Son Dakika Ekonomi


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