Flash TV'de yeni dönem öncesi kardeşler karşı karşıya geldi! Yayın politikası krizi nedeniyle mahkemeye gidiliyor - Son Dakika

Yeniden yayın hayatına dönmeye hazırlanan Flash TV'de yayın politikası krizi yaşanıyor. Genel yayın yönetmenliğini Hakan Aygün'ün yürüttüğü kanal, birçok transfere imza atmıştı. Ana haber bülteni için Can Ataklı, sabah programı için ise Seda Akgül gibi deneyimli isimlerle anlaşan Flash TV'de yaşanan gelişme büyük şaşkınlığa neden oldu.

"BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİLMEDİ"

Kanalın hisselerinin yüzde 50'sini elinde bulunduran patron Ömer Ziya Göktuğ'u kardeşi Mehmet Emin Göktuğ, "Flash TV kurulduğu günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine karşı oluşumlar içerisinde yer almamıştır" diyerek mahkemede hakkını savunacağını söyledi.

"YÖNETİMDEN HABERSİZ ELDE EDİLMİŞ FON"

Göktuğ, açıklamasında, 'yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş fon' ifadelerini kullanarak, "Muvazaa ve gizli ajanda temelli bu yayına döndürme neticesinde şirketin diğer ortağı şahsım, şirketin ticari ilişkide olduğu 3. kişiler başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi söz konusudur" dedi.

İşte Mehmet Emin Göktuğ'un yaptığı o açıklama: