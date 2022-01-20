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Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi - Son Dakika

Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi

20.01.2022 15:39
Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ (69), Bursa'da toprağa verildi.

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ (69), Bursa'da toprağa verildi. Göktuğ'un cenazesine siyasiler de katıldı.

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Flash TV'nin kurucusu iş insanı Ömer Ziya Göktuğ için bugün Bursa'da Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, eski bakanlar Faruk Çelik ile Yaşar Okuyan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın da olduğu siyaset ve sanat dünyasından isimler de katıldı. Cenazede Ömer Ziya Göktuğ'un eşi Zehra Göktuğ, kızları Özge Göktuğ Güleç ve Eser Göktuğ Okan taziyeleri kabul etti.

Göktuğ'un dünürü Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan, üzüntülü olduklarını belirterek, "Rahmetli çok iyi bir insandı. Bizim hastanede 10 gün tedavi gördü. Hocalarımız çok uğraştı ama maalesef başaramadılar. Allah rahmet eylesin. Öbür dünyada cennette olur inşallah. Rahmetliye sinüse bağlı enfeksiyon teşhisi konuldu. İlk geldiğinde yüz felci vardı. Yapılan tetkiklerle bu tespit edildi. Dünyada da yüzde 1-2 oranında bir hastalıkmış. Maalesef kurtulamadı. Biz çocuklarımızın evlenmesiyle tanıştık, aile olduk. Çok değerli milliyetçi, yurtsever ve bir şeyler üretmeye çalışan bir insandı. Umarım böyle insanlar gelecekte de olur. Türkiye'yi büyütürüz" dedi.

Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi
Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi
Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi
Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi
Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi
Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi
Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi
Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi
Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi
Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi
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Ömer Ziya Göktuğ, İstanbul, Cenaze, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi - Son Dakika
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