Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı - Son Dakika
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Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı

16.03.2022 10:19
Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı

İki yıl aradan sonra 2021 Ekim'de ekranlara geri dönen Flash TV'de, yarı yarıya ortak iki kardeş arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşınmasından sonra kanal için kayyım atanması kararının çıktığı bildirildi.

Kardeşlerden Mehmet Emin Göktuğ yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme sürecindeki gelişmeleri aktardığı açıklamasında kanalın kayyım tarafından yönetileceğini söyledi.

Açıklamada, Ocak ayında vefat eden Ömer Ziya Göktuğ'un hayattayken varislerini dahil ederek hukuksuz bir dizi işlem gerçekleştirdiği savunulurken, "Yayın politikası, şirket yönetim kurulundan habersiz olarak olası bir fon desteğiyle ele geçirilmiştir" denildi.

Mehmet Emin Göktuğ'un açıklaması şöyle:

Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı
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Flash Tv, Kayyım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı - Son Dakika


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