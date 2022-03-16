Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı - Son Dakika

Kardeşlerden Mehmet Emin Göktuğ yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme sürecindeki gelişmeleri aktardığı açıklamasında kanalın kayyım tarafından yönetileceğini söyledi.

Açıklamada, Ocak ayında vefat eden Ömer Ziya Göktuğ'un hayattayken varislerini dahil ederek hukuksuz bir dizi işlem gerçekleştirdiği savunulurken, "Yayın politikası, şirket yönetim kurulundan habersiz olarak olası bir fon desteğiyle ele geçirilmiştir" denildi.

Mehmet Emin Göktuğ'un açıklaması şöyle: