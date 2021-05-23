Flashpoint Sezon 3 maçları başlıyor! - Son Dakika

ESA Esports tarafından Türkçe olarak canlı yayınlanan CS: GO turnuvası Flashpoint Sezon 3 maçları başlıyor. ESA Esports, turnuva sunum duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Günün maçları bomba gibi geçeceğe benziyor. İsterseniz gelin yayının detaylarına birlikte göz atalım.

Özgür 'root' Alagül ve Berke 'Vlad' Kantürk'ün sunumuyla gerçekleşecek olan yayın 10 dakika sonra başlıyor. Bugün yayınlanacak maçlar ise şu şekilde:

ASTRALIS x MOUZ (23 Mayıs 2021/ 19.00)

G2 x NIP (23 Mayıs 2021/ 22.00)

Turnuvanın yayınını canlı bir şekilde "ESAEsportsTV" kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. Yayının yapılacağı kanala hızlı bir şekilde ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak herkese iyi seyirler dileriz!

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