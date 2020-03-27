flaşş - Son Dakika

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6 saat önce
Bakan Koca: Bugün Bilim Kurulumuzla en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Çalışma şartları, çalışma günleri tatiller düzene konmalıdır.
Bakan Koca: Bugün Bilim Kurulumuzla en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Çalışma şartları, çalışma günleri tatiller düzene konmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:43 Kaynak: DHA
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