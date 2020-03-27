flaşş/2 - Son Dakika

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Bakan Koca: Bilim kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir belli süreliğini belli sınırlar içinde önerdiği bir hayat tarzıdır.
Bakan Koca: Bilim kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir belli süreliğini belli sınırlar içinde önerdiği bir hayat tarzıdır.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:44 Kaynak: DHA
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