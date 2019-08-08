Son Dakika Haberleri: Flavio Gençlerbirliği yolunda
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Flavio Gençlerbirliği yolunda

1 saat önce

Süper Lig'e yeniden çıkan Gençlerbirliği iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Süper Lig'e yeniden çıkan Gençlerbirliği iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkent temsilcisi, son olarak Portekiz ekiplerinden Feirense forması giyen stoper Flavio da Silva Ramos ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Tecrübeli stoper 1 yıl kiralık olarak kırmızı-siyahlı formayı giyecek.  1994 doğumlu stoper geçtiğimiz sezon Feirense'de 12 maçta forma giyerek, 1 gol atma başarısı gösterdi. Oynadığı 12 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolcu, 5 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Futbol kariyerine Nautico alt yapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, Paysandu ve Feirense takımlarında forma giydi.



Gençlerbirliği, Portekiz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:26 Kaynak: DHA
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