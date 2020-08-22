Flavio, Trabzonspor için imzaya geliyor

Şampiyonluk için iddialı bir kadro oluşturan Trabzonspor bu sezon 6. transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer bir süredir peşinden koştuğu Flavio transferinde mutlu sona ulaştı.

Karadeniz temsilcisi kıran kırana pazarlıkların ardından Bahia ile anlaşmaya vardı. Bir süredir bavulu hazır şekilde bekleyen 24 yaşındaki futbolcuyu aldı. Fotomaç'ın haberine göre Flavio, bordo-mavililer ile el sıkıştıktan sonra takımının Bahia'nın son maçına çıkmamıştı. Ayrıca takım antrenmanlarında da yer almıyordu. Trabzonspor dün bu transferde mutlu sona ulaştı.

ORTA SAHAYA İKİNCİ TAKVİYE

Karadeniz ekibi dün akşam saatlerinde Flavio'yu resmen bitirdi. Böylece Jose Sosa, Badou Ndiaye, John Obi Mikel'den boşalan orta sahaya Anders Trondsen'den sonra ikinci takviye yapılmış oldu. Hem ön liberoda hem de merkez orta sahada oynayabilen 24 yaşındaki Flavio müthiş hırslı bir futbolcu. İki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Uzun pasları mükemmel. Agresif oyun yapısıyla rakipleri için göz korkutucu ve kolay top kapabiliyor.