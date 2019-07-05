Son Dakika Haberleri: "Flaying Fox" Fethiye'de 1 milyon liralık alıveriş yaptı
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"Flaying Fox" Fethiye'de 1 milyon liralık alıveriş yaptı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen "Flaying Fox" isimli mega yat, 210 bin litre yakıt ikmali yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen "Flaying Fox" isimli mega yat, 210 bin litre yakıt ikmali yaptı. Yatın yakıt ve yiyecek ikmali için yaklaşık 1 milyon lira ödediği öğrenildi.

Cayman Adaları bayraklı "Flaying Fox" isimli 136 metre uzunluğundaki dev yat, yakıt ikmali için Fethiye Limanı'na geldi. Büyüklüğüyle dikkati çeken mega yata İzmir Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 8 tankerle 210 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı. Yatın yakıt ve yiyecek ikmali için yaklaşık 1 milyon lira ödediği öğrenildi. İlçeden ikmalde sonra ayrılacağı öğrenilen yatın rotası hakkında ise bilgi verilmedi.

2 helikopter pisti bulunan mega yatta 11 lüks kabinde aynı anda 22 misafir ağırlanabiliyor. Yatta jakuzi, SPA ve spor salonu da yer alıyor. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:00 Kaynak: İHA
Cayman Adaları, Fethiye, Muğla, Fox, Güncel
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