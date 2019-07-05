"Flaying Fox" isimli mega yat Fethiye'den 1 milyon liralık alıveriş yaptı
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"Flaying Fox" isimli mega yat Fethiye'den 1 milyon liralık alıveriş yaptıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen "Flaying Fox" isimli adlı mega yat, 210 bin litre yakıt ikmali yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:58 Kaynak: İHA
"Flaying Fox
" isimli mega yat Fethiye
'den 1 milyon liralık alıveriş yaptı
MUĞLA - Muğla
'nın Fethiye ilçesine gelen "Flaying Fox" isimli adlı mega yat, 210 bin litre yakıt ikmali yaptı. Yatın yakıt ve yiyecek ikmali için yaklaşık 1 milyon lira ödediği öğrenildi.
Cayman adaları bayraklı " Flaying Fox" isimli 136 metre uzunluğundaki dev yata yakıt ikmali için Fethiye limanına geldi. Büyüklüğüyle dikkati çeken mega yata, İzmir Aliağa
Rafinerisinden getirilen 8 tankerle 210 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı. Yatın yakıt ve yiyecek ikmali için yaklaşık 1 milyon lira ödediği öğrenildi.
Mega yatta 2 helikopter pisti, 11 lüks kabininde aynı anda 22 misafir ağırlanabiliyor. Yatta jakuzi, spa ve spor salonu da yer alıyor.
İlçeden ikmalde sonra ayrılacağı öğrenilen yatın rotası hakkında bilgi verilmedi.
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