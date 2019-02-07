Son Dakika Haberleri: Flickr, Limiti Aşan Kullanıcıların Fotoğraflarını Silmeye Başlayacağı Tarihi Erteledi

Flickr, Limiti Aşan Kullanıcıların Fotoğraflarını Silmeye Başlayacağı Tarihi Erteledi

1 saat önce

Popüler fotoğraf uygulaması Flickr, geçtiğimiz günlerde 1.000 fotoğraf limitini aşan ücretsiz versiyon kullanıcılarının gönderilerini sileceğini açıklamıştı. Daha önce gönderilerin 5 Şubat'tan itibaren silinmeye başlayacağını belirten Flickr, bugün silme işlemlerini Mart ayına ertelediğini bildirdi.

Flickr, Limiti Aşan Kullanıcıların Fotoğraflarını Silmeye Başlayacağı Tarihi Erteledi, System.String[]
Geçtiğimiz yıl SmugMug tarafından satın alınan fotoğraf uygulaması Flickr, bir yeniden yapılanma sürecine girmişti. Fotoğraf tutkunlarının buluştuğu güçlü platformlardan biri olan Flickr, uygulamanın ücretsiz versiyonunu kullanan kullanıcıları üzecek bir açıklama yaparak 1.000 fotoğraf limitini aşan kullanıcıların gönderilerinin platformdan silinmeye başlayacağını açıklamıştı.



Fotoğraflarının kaybolmaması için kullanıcılara farklı seçenekler sunan şirket, kullanıcılardan gelen talep üzerine fotoğrafların silinmeye başlayacağı tarihi 12 Mart'a erteledi. Kullanıcılar, bu gelişme sonrası fotoğraflarını indirip saklamak için 1 aydan fazla süre kazanmış oldu.

Silme operasyonunun nasıl yürütüleceğine dair de detaylar paylaşan şirket, 1.000'den fazla fotoğrafa sahip kullanıcıların en eski fotoğraflarından başlanarak 1.000 adet kalana kadar silme işlemine devam edileceğini bildirdi. Eğer siz de belirtilen limiti aştıysanız, fotoğraflarınızı indirmek için aşağıdaki araçlardan yararlanabilirsiniz.



Bulkr


Flickr Downloadr


Downloadair


Flickr Fast Downloader




Yukarıdaki indirme araçlarının dışında, Flickr hesabınıza giriş yaptıktan sonra "Account Settings"e gidip "Request my Flickr data" kısmına tıklayıp fotoğraflarınızı indirebilirsiniz. Sunucuların yoğunluğuna göre birkaç saat sürebilecek indirme işlemiyle fotoğraflarınızı kalıcı olarak koruma altına alabilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:15 

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pınar Karşıyaka, Avrupa Kupasında Letonya'nın Ventspils, Takımıyla Eşleşti Hediye Otobüsü İnceledi

Ece Gürsel, Canlı Yayında İhanete Uğradığını İtiraf Etti İrem Helvacıoğlu, "Mafya Babası Gibi Geziyorsun" Sözünü Affetmedi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 21:49:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flickr, Limiti Aşan Kullanıcıların Fotoğraflarını Silmeye Başlayacağı Tarihi Erteledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]