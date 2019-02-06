Son Dakika Haberleri: Flickr Platform Üzerindeki Fazla Fotoğrafları Silecek

Flickr Platform Üzerindeki Fazla Fotoğrafları Silecek

14 dakika önce

– Resim depolama ve video hosting sitesi Flickr, platform üzerinde her profile sunduğu bir terabaytlık depolama alanının azaltılacağını ve profillerdeki 1,000 adetin üzerindeki fotoğrafların silineceğini duyurdu.

Flickr Platform Üzerindeki Fazla Fotoğrafları Silecek, System.String[]
– Resim depolama ve video hosting sitesi Flickr, platform üzerinde her profile sunduğu bir terabaytlık depolama alanının azaltılacağını ve profillerdeki 1,000 adetin üzerindeki fotoğrafların silineceğini duyurdu.

Yeni kurallar çerçevesinde kullanıcılar, yıllık 49.99 dolar karşılığında daha fazla depolama alanına sahip olabilecek. Söz konusu değişiklikler, Kasım ayında Flickr'ın hüküm ve koşullar kısmında duyurulurken, milyarlarca fotoğrafın depolanmasının oluşturduğu "sarsıcı" masraflar sebebiyle eski iş modeline geri dönülme kararı verildiği belirtildi.

Başka bir fotoğraf hosting sitesi olan SmugMug, 2018 Nisan ayında Flickr'ı Verizon'dan satın almıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:34 Kaynak: DHA

Ekonomi
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