Son Dakika Haberleri: FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor
Son Dakika Ekonomi Haber

FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor

1 saat önce

Türkiye'nin önemli seyahat şirketlerinden Kamil Koç'u satın almak için Rekabet Kurumu'na başvuran Almanya merkezli seyahat girişimi FlixBus, Türkiye pazarını hizmet kapasitelerini genişletmek için "eşsiz bir fırsat" olarak görüyor.

FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli seyahat şirketlerinden Kamil Koç'u satın almak için Rekabet Kurumu'na başvuran Almanya merkezli seyahat girişimi FlixBus, Türkiye pazarını hizmet kapasitelerini genişletmek için "eşsiz bir fırsat" olarak görüyor.

Kamil Koç, Almanya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini Külliye'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kıbrıs tepkisi: Sana Türk bayraklarını tanıtacağız Kremlin'den Rusya-Türkiye-İran zirvesi hakkında açıklama: Hazırlıklar başladı ABD yetkilisi, Türkiye'ye yapılan Patriot teklifinin resmen geri çekildiğini söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:43:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]