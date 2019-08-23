FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor
1 saat önce
Türkiye'nin önemli seyahat şirketlerinden Kamil Koç'u satın almak için Rekabet Kurumu'na başvuran Almanya merkezli seyahat girişimi FlixBus, Türkiye pazarını hizmet kapasitelerini genişletmek için "eşsiz bir fırsat" olarak görüyor.
Türkiye'nin önemli seyahat şirketlerinden Kamil Koç'u satın almak için Rekabet Kurumu'na başvuran Almanya merkezli seyahat girişimi FlixBus, Türkiye pazarını hizmet kapasitelerini genişletmek için "eşsiz bir fırsat" olarak görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:05
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